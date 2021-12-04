Глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов.

Об этом Пушилин рассказал 4 декабря в эфире программы "Соловьев Live", опубликованной в YouTube.

"Да, война, да, очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого, и той истерии, которая звучит из Киева", - сказал Пушилин.

Кроме того, глава "ДНР" считает, что необходимо начать диалог с президентом Украины "о соседстве".

"Речь уже не об одном государстве", - добавил глава "ДНР".

Денис Пушилин считает ситуацию на Донбассе одной из самых напряженных с 2014 года. Видео: YouTube

Напомним, что Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 2 декабря, продлила на 2022 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Ранее "Страна" приводила заявление Дениса Пушилина о том, что он не исключает возможности обращения за помощью к России в том случае, если Украина решить реализовать силовой сценарий на Донбассе.

Также мы писали, что глава "Донецкой народной республики" в случае ухудшения ситуации на Донбассе может обратиться за помощью не только к России, но и к Беларуси.