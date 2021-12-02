В течение прошлых суток, 1 декабря, штаб Операции объединенных сил зафиксировал на Донбассе четыре нарушения режима тишины. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом говорится в ежедневной сводке штаба ООС, обнародованной в Facebook.

По данным ВСУ, одно из четырех нарушений режима прекращения огня производилось с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

Обстрелы велись в направлении Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в штабе ООС заявили, что противник осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Мариинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

В районе Шумов обстрел, по информации штаба ООС, велся из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00 2 декабря нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера в МИД России обвинили Киев в переброске половины всего личного состава ВСУ на Донбасс.

Также мы сообщали, что недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет решать проблему Донбасса военным путем, а лучше Минских соглашений ничего нет.