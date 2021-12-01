Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил времена президентства Петра Прошенко и сообщил, Владимир Путин предлагал тому помочь восстановить разрушенный войной Донбасс. Однако украинский президент отказался, так как находился под внешним управлением.

Об этом Лукашенко сказал 30 ноября во время интервью международному информационному агентству "Россия сегодня". Текст беседы выложен на сайте главы соседнего государства.

Сначала Лукашенко рассказал, как убеждал экс-президента Украины остановить войну.

"Я говорю (то, что потом и Зеленскому говорил): "Петро, война у тебя, война не у меня, не у Путина - на твоей земле. И надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают", - сказал президент Беларуси.

Потом он сообщил о предложении Путина, адресованном киевским властям.

"Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркивал. И вы знаете, Порошенко в конце концов согласился (принять помощь в восстановлении Донбасс - Ред.). Но в течение месяца он начал все делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением", - объяснил президент.

Ранее в этом же интервью Лукашенко рассказал, что украинские военные в 2014 году предложили российским коллегам спасти Крым от вторжения НАТО.

Также президент Беларуси назвал Зеленского "совершенно случайным человеком" в политике.