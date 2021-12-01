Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский и Александр Турчинов, который в 2014 году временно исполнял обязанности президента Украины, - это случайные люди в политике.

Об этом Лукашенко сказал во время интервью с Дмитрием Кисилевым.

"У власти был Саша Турчинов - бывший комсомольский работник, по вероисповеданию, по-моему, протестант и так далее. Ну я его хорош знал и мы с ним встречались в тот момент, я его знал как человека.

Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку.....Я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек. Как и Володя Зеленский, сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства", - заявил Лукшаенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности его страны вступить в войну на Донбассе в случае реализации прогнозов Запада о планах России напасть на Украину. Тогда он сказал, что "ясно, на чьей стороне" выступит Беларусь, не называя ее прямо, но дал понять, что речь о России.

Также сообщалось, что Лукашенко признает Крым частью России.