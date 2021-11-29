Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину. Такое высказывание прозвучало в понедельник, 29 ноября, на совещании по вопросам военной безопасности, собравшееся в центре стратегического управления Министерства обороны Беларуси, передает БелТА.

"В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается - положите факты на стол и подтвердите этот тезис", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, Запад не собирается приводить убедительные доказательства своих заявлений.

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Добнассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше, - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, с конца октября американская пресса настойчиво пишет о концентрации войск РФ у границы с Украиной и намерении России напасть на нашу страну. В то же время президент России Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России последствиями в случае военного вторжения в Украину.

Также мы писали, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого "российского вторжения" в Украину не будет, а утверждения об этом - это "злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США".