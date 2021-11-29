Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности его страны вступить в войну на Донбассе в случае реализации прогнозов Запада о планах России напасть на Украину.

Об этом он сообщил в понедельник, 29 ноября, на совещании по вопросам военной безопасности, собравшееся в центре стратегического управления Министерства обороны Беларуси, передает БелТА.

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше, - заявил Александр Лукашенко и добавил, что на границе с Польшей и Прибалтикой также большое скопление военного контингента - порядка восьми тысяч.

Несмотря на то, что Лукашенко прямо не назвал, кого он поддержит при вступлении в войну на Донбассе, ограничившись определением "ясно, на чьей стороне", но дал понять, что выступит на стороне России.

Тем временем в Минобороны Беларуси заявил, что Минск планирует с Россией учения по прикрытию южных границ.

При этом Лукашенко назвал фейковыми заявления Запада о возможности нападения России на Украину, которым нет убедительных доказательств.

Напомним, с конца октября американская пресса настойчиво пишет о концентрации войск РФ у границы с Украиной и намерении России напасть на нашу страну. В то же время президент России Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России последствиями в случае военного вторжения в Украину.

Также мы писали, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого "российского вторжения" в Украину не будет, а утверждения об этом - это "злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США".