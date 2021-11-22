Разведка США считает, что Россия готовится к нападению на Украину в 2022 году. Атаку готовят с трех сторон - с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Беларуси, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах.

Собеседники издания утверждают, что сотрудники спецслужб поделились разведанными со своими европейскими союзниками. Им переданы карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест.

По предварительным данным, Россия готовит к нападению 100 тысяч солдат, которые также должны будут взять в длительную оккупацию захваченные территории. По данным разведки США, Москва также призвала десятки тысяч резервистов, но об этом не сообщалось публично. Такой масштаб призыва резервистов собеседник называет беспрецедентным для постсоветских времен.

Напомним, с конца октября американская пресса настойчиво пишет о концентрации войск РФ у границы с Украиной и намерении России напасть на нашу страну. В то же время президент России Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину.

Также мы сообщали, что в случае нападения на Украину США пригрозили России санкциями против военных, разведчиков и банков.