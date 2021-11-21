Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета Америки, которая предусматривает широкие санкции против России на случай ее вторжения в Украину. В частности, ограничительные меры могут ввести против топовых российских военнослужащих, банков, нефтегазового сектора, а также причастных к планированию "Северного потока-2". При этом Америка намерена в таком случае увеличить военную помощь Украине.

Об этом пишет Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.

В частности, поправка требует от американского президента ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Украине.

Кроме этого, данная поправка предлагает ввести санкции против российских банков, госучреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых. Предлагаются санкции против первичного и вторичного размещения суверенного долга России.

Также предлагается ввести санкции против любой компании или лица, кто участвует в планировании газопровода "Северный поток 2".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден три раза в текущем году отклонял пакет санкций в отношении Российской Федерации, который ему предлагали представители Совета национальной безопасности (СНБ).

Кроме этого, с конца октября американская пресса настойчиво пишет о концентрации войск РФ у границы с Украиной и намерении России напасть на нашу страну. В то же время президент России Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину.