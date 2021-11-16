Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден три раза в текущем году отклонял пакет санкций в отношении Российской Федерации, который ему предлагали представители Совета национальной безопасности (СНБ).

Об этом сообщила газета Politico.

Источники газеты заявили, что по мнению президента США, санкции якобы были недостаточно жесткими.

В администрации Байдена отказались предоставлять изданию детали о внутренних дискуссий относительно РФ. На вопрос газеты "Политико" о пакете санкций, высокопоставленный американский чиновник заявил, что Джо Байден не настаивал на том, чтобы санкции несли карательный характер или вредили российскому народу. По его словам, президент США хотел быть уверенным в том, что меры являются "умными" и достаточно продуманными для влияния на поведение властей РФ.

Палата представителей Конгресса США одобрила 23 сентября проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. Кроме того, в рамках проекта конгрессмены также приняли законодательную инициативу, согласно которой вашингтонской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая министров России, олигархов, а также журналистов и общественных деятелей.

Также газета сообщает, что еще одна инициатива предполагает запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал решение палаты представителей. Он заявил, что возможное принятие Вашингтоном новых санкций против России является наихудшим сценарием развития отношений двух стран и перечеркнуло бы "дух Женевы".

15 апреля глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные Центральным Банком, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ.

На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, кроме того, на 8 граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также было объявлено о высылке из Вашингтона 10 дипломатов, которых США считают российскими разведчиками.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Евросоюз планировал ввести санкции против Турецких авиалиний и российской компании "Аэрофлот" в качестве ответа на миграционный кризис на польско-белорусской границе. Однако затем ЕС отказались от этих намерений.

Кроме того, вчера, 15 ноября, стало известно, что США и их европейские союзники обсуждают возможные ответные меры, если президент России Владимир Путин предпримет военные действия против Украины. Меры включают новые санкции в отношении Москвы и дальнейшую помощь Киеву в сфере безопасности.