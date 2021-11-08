Министерства финансов США включило в санкционный список гражданина Украины Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина. Обоих подозревают в причастности к кибергруппировке REvil, которой инкриминируют атаку на IT-фирму Kaseya и ее клиентов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно материалам суда, 22-летнему Васинскому, арестованному в Польше в прошлом месяце, будут предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая использование программы-вымогателя и умышленное повреждение компьютеров. В течение выходных на 4 июля Васинский провел атаку с применением такой программы на базирующуюся во Флориде фирму по разработке программного обеспечения Kaseya. Последняя заразила до 1500 предприятий по всему миру.

По данным США, Васинский действовал в сговоре с 28-летним Поляниным, который пока находится на свободе.

С помощью вредоносной программы хакеры получили выкуп на сумму более 200 миллионов долларов, выплаченных в биткоинах и Monero. Кроме того, их обвиняют в обмене виртуальной валюты Chatex "для облегчения финансовых транзакций для участников программ-вымогателей".

В расследовании преступления хакеров участвуют государственные органы Латвии и Эстонии.

Васинский содержится в Польше в ожидании процедуры экстрадиции в США.

В США полагают, что у украинца есть подельники, но их имена не разглашаются. Заговорщики начали развертывать хакерское программное обеспечение примерно в апреле 2019 года и регулярно обновляли и улучшали его.

Между тем 8 ноября Европол заявил, что 4 ноября румынские власти арестовали двух лиц, подозреваемых в кибератаках с использованием вымогателя REvil.

В конце октября "Страна" сообщала, что в США обвинили хакерскую группировку, состоящую из одного украинца и шестерых россиян. Злоумышленники заразили миллионы компьютеров, используя Trickbot, украли денгьи и личные данные пользователей.

Также мы писали, что четыре года назад в США осудили украинского хакера, незаконно заработавшего $30 миллионов.