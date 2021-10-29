В США хакерская группировка, состоящая одного украинца и шестерых россиян ообвиняется в заражении миллионов компьютеров, краже денег и личных данных пользователей. Злоумышленники использовали Trickbot - один из самых известных ботнетов в мире. Об этом сообщает Министерство юстиции США, ссылаясь на документы суда северного округа штата Огайо.

Раскрыты лишь две личности из списка обвиняемых. Речь идет о россиянине Владимире Дунаеве, который 20 октября был экстрадирован в США из Южной Кореи, а также - о гражданке РФ Алле Витте (в Минюсте США ее называют также гражданкой Латвии). Дунаева и Витте называют разработчиками вредоносного ПО для сети Trickbot.

Имена остальных обвиняемых в документе скрыты.

Как сообщает Минюст США, Дунаев и остальные фигуранты дела в период с ноября 2015-го по август 2020 года заразили миллионы компьютеров, украли деньги и личные данные пользователей, повредили компьютерные системы отдельных людей, финансовых организаций, государственных органов и частных компаний.

По данным Минюста США, хакерская группировка действовала в России, Беларуси, Украине и Суринаме. Сеть зараженных компьютеров Trickbot распространяла программы-вымогатели, устраивала кибератаки, а также ее могли использовать для подрыва избирательного процесса в США.

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