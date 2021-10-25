В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За все время своей деятельности злоумышленники легализовали десятки миллионов долларов. Они "отмывали" деньги для международных хакеров.

Для того, чтобы вывести деньги из "тени", украинцы организовали целую схему - прятались под разными никами в Darknet, имели подставных лиц, работали через финансовые сервисы.

Также они сами изготавливали и продавали флэшки с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.

В Николаеве в рамках международного сотрудничества СБУ с органами США преступников разоблачили. Во время обысков у них обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, вредные программно-аппаратные средства, черновые записи и наличные.

"Сейчас осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Украине поймали группу хакеров, которая организовала один самых известных ресурсов Darknet.

Также сообщалось, что украинский хакер создал фишинговый центр, с помощью которого из банков увели десятки миллионов долларов.