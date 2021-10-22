Социальную сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social, о создании которой он объявил накануне, взломали уже через несколько часов после объявление о запуске.

Об этом сообщает Business Insider.

Соцсеть взломали хакеры, которые заявили о своей принадлежности к группе Anonymous. Они создали поддельные учетные записи для самого Дональда Трампа и его бывшего помощника Стива Бэннона, генерального директора Twitter Джека Дорси и теоретика заговора Рона Уоткинса В аккаунте с ником @donaldjtrump они разместили фотографию свинью в момент дефекации.

Как заявили сами хакеры изданию The Times, взлом был частью их "онлайн-войны против ненависти".

Напомним, Трамп объявил о создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), первой задачей которой было создать Truth social.

Также "Страна" сообщала, что Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт. Еще с июля он судится с Facebook, Twitter и Google, требуя вернуть ему доступ к интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.