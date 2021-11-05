Государственный департамент США готов заплатить до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет найти киберпреступную группировку DarkSide, которая ранее атаковала компанию Colonial Pipeline (одного из крупнейших в США поставщиков топлива в стране). По данным Федерального бюро расследований (ФБР), преступная организация расположена в России.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

В частности, по данным издания, Госдеп предлагает до $10 миллионов за информацию "относительно личности или местонахождения" членов DarkSide.

ФБР ранее заявило, что киберпреступники из этой группировки несут ответственность за кибератаку на американский трубопровод Colonial Pipeline, после чего он остановился на несколько дней. По данным ФБР, это из-за этого подскочили цены бензин, выросли очереди на автозаправках, люди жаловать на нехватку топлива в нескольких штатах на юго-востоке США.

Кроме того, в Госдепартаменте также заявили о вознаграждении в размере до $5 млн "за информацию о любом из участников преступных операций, в которых была задействована программа-вымогатель DarkSide".

В свою очередь, в руководстве трубопровода, на который ранее напали злоумышленники, заявили, что компания заплатила хакерам почти пять миллионов долларов в биткоинах, чтобы восстановить доступ к своим внутренним системам.

Напомним, нападение хакеров на компанию произошло в мае 2021 года. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Атака отразилась на транспортировке бензина. В ее организации обвинили российских взломщиков.

Ранее власти США сообщили, что это сделала именно DarkSide. В Вашингтоне полагают, что хакеры живут в России, однако не имеют никакого отношения к руководству РФ.