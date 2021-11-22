Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что запад поможет Украине в случае наступления войны с Россией.

Такую уверенность он высказал в интервью Укринформу во время Международного форума безопасности в канадском Галифаксе.

"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, - то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления часа "Ч", - сообщил он.

Час "Ч" в военном деле - время начала военных действий.

Помимо этого, пресс-секретарь СНБО не уверен, что страны Евросоюза одобрят вступление Украины в НАТО.

"Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать такое предложение (заявку Украины на вступление в НАТО - Ред.). Проблема в других странах, которые входят в ЕС, и считают, что это делать пока рано. Впрочем, мы сможем убедить их и рано или поздно Украина станет членом Альянса", - заявил он.

Кроме этого, Данилов рассказал, что посетил место закладки будущего украинско-канадского космодрома.

"Мы на вертолете посетили участок, где в ближайшее время должно начаться строительство космодрома. Там уже проходят геологические работы и размещена спецтехника. Мы считаем этот проект очень важным для обоих наших государств. С канадского космодрома будут стартовать украинские ракеты – что может быть лучше?", - объяснил он.

Также, по словам Данилова, украинская сторона намерена бороться за освобождение соратницы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Марию Колесникову, которую в Беларуси осудили на 11 лет колонии.

"Мы поднимали вопрос, что в Беларуси за решеткой находится Мария Колесникова, которая получила 11 лет лишения свободы. Женщину необходимо освободить. Весь мир должен сплотиться для этого", - утверждает пресс-секретарь СНБО.

Напомним, 21 ноября руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной 92 тысячи военнослужащих, а вероятное наступление может начаться с юга и востока.

При этом ранее американская разведка заявила, что через несколько недель войска Российской Федерации могут произвести вторжение на украинскую территорию. Избежать этого может вмешательство в ситуацию стран Запада.