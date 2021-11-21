Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной 92 тысячи военнослужащих, а вероятное наступление может начаться с юга и востока. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Military Times.

По его словам, атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с наступающими десантными действиями.

Предполагается, что атаки могут быть совершены со стороны Мариуполя и Одесса. Также возможны незначительные вторжения через территорию Беларуси.

При этом Буданов уточнил, что на военных учениях "Запад-2021" Москва показала, что может одновременно перебрасывать более 3500 военных.

А говоря о возможной дате наступления Буданов рассказал, что "наши оценки такие же, как и у американских коллег". Они утверждали, что наступление возможно в январе-феврале 2022 года.

Также Буданов назвал вероятное вторжении более кровопролитным, чем все боевые действия на Донбассе, во время которых погибли 14 тысяч человек. В частности, РФ устанавливает недалеко от границы, а также в Крыму системы "Искандер" и другие виды оружия.

Он опровергает предположение, что холодная зима может как-то помешать планам россиянам: "Это не проблема для нас и россиян".

Буданов предполагает, что атака произойдет после серии "психологических операций", которые проводит Россия с целью дестабилизировать обстановку в Украине. В частности, речь идет о протестах и митингах: "Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой, создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство", - объясняет разведчик и добавляет, что "если так не получится, то в работу придется включаться военным".

Буданов также сказал, что США могли бы сдержать российское вторжение за счет дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций против России, а также арест и блокировку российских банковских счетов.

По его словам, Украине нужна дополнительная военная помощь Америки: "Того, что есть – недостаточно. Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно".

Ранее американская разведка сообщает, что через несколько недель войска Российской Федерации могут произвести вторжение на украинскую территорию. Избежать этого может вмешательство в ситуацию стран Запада.

Напомним, что со стороны американской прессы слухи о вторжении России ходят уже несколько недель. В этот нарратив недавно включился и Киев. Если еще пару недель назад "скопление российских войск на границе" опровергали, а то и вовсе называли дезинформацией Кремля - то теперь обстановку, наоборот, нагнетают. И даже выдвигают предполагаемые даты нападения.

Детальнее о ситуации с нагнетанием обстановки из-за возможной атаки РФ читайте в материале "Страны" здесь.