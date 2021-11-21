"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, верят ли они в приближение большой войны России и Украины, о которой пишут в западных СМИ.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура считает, что для российской стороны такой ход "экономически невозможен".

"Я сейчас не верю в прямое противостояние, это по всем признакам. И то, что я сейчас слышу от экспертов, сейчас это невозможно экономически для России. Но в то же время не нужно никогда самый худший вариант исключать. Потому что в режимах, где есть царь, он может завтра проснуться и решить ещё захватить территории какого-то государства суверенного. Поэтому исключать этого нельзя, мы должны всегда быть готовы к такому сценарию. То есть и армия, и Министерство внутренних дел, и все остальные должны быть полностью готовы к такому сценарию", - говорит он.

Александр Качура. Фото: replyua.net

Его коллега по парламенту от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что нужно быть готовыми к эскалации конфликта.

"Война продолжается восьмой год. Может ли быть эскалация? К сожалению, может. В любую минуту Путин может снова начать широкомасштабную агрессию. Поэтому здесь не нужно верить или не верить, тут нужно быть готовым или не готовым. И нужно быть готовым", - утверждает депутат.

Алексей Гончаренко. Фото: РБК

В свою очередь, по мнению депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, эскалация - это "вопрос знаний, а не веры".

"Знаю, что мы должны быть готовы к любому сценарию. Но вопрос войны, которая будет или не будет, это не вопрос веры. Это вопрос знаний, которые мы можем обсуждать, только если они у нас есть. В ином случае мы будем сеять панику", - сказал он.

Даниил Гетманцев. Фото: Обозреватель

А вот его коллега по фракции Алексей Устенко полагает, что в ближайшем будущем вряд ли произойдёт большая война России и Украины.

"Конечно, все возможно. Но не дай бог. Я не знаю, насколько это реально или нереально, потому что у меня нет информации по поводу того, сколько находится войск возле украинской границы. Единственное - это то, что я вижу с телевизора по поводу того, что сообщает разведка, что говорят в Штатах. Не дай бог, чтобы у нас это было. Мне кажется, что почему-то вряд-ли. Я не знаю, что в голове у русских и что в голове ещё у кого-то. Но честно - не знаю", - порассуждал нардеп.

Алексей Устенко. Скриншот

Депутат от партии "Батькивщина" Сергей Тарута призвал не нагнетать обстановку в сложившейся ситуации.

"Мне не хотелось бы вообще такие сценарии рассматривать. Наличие большого количества войск - это уже сигнал. Сигнал о том, что Россия будет "играть мышцами". Мы помним, как это было в 2014-2015 году. И когда было необходимо, они тут же перебрасывались в район Иловайска, в район Мариуполя, когда наступали в начале сентября 2014 года, и потом Дебальцево. Поэтому, естественно, исключать ничего нельзя, но и нагнетать обстановку точно не нужно", - заявил Тарута.

Сергей Тарута. Фото: 24 канал

А вот нардеп от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Павленко прямо заявил, что не верит в большую российско-украинскую войну, но все же не отрицает возможность обострения на востоке страны.

"Не верю в полномасштабную войну. Вместе с этим то, как нагнетается ситуация, говорит, что обострение на Востоке может быть. И нам нужно сделать все, чтобы его избежать. Потому что даже обострение - это конкретные жертвы. Это жертвы среди военных и мирных жителей. Поэтому опасность обострения есть, а полномасштабной войны - не верю", - подытожил он.

Юрий Павленко. Фото: ОПЗЖ