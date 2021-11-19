В последнее время Запад стал все чаще говорить о приближении войны между Россией и Украиной. Об этом стали говорить и украинские власти.

Но верят ли сами украинцы в то, что между Россией и Украиной действительно может начаться полномасштабная война?

Мнения киевлян разделились на несколько направлений.

Большинство уверены, что война не начнется, потому что обеим сторонам хватит ума не развязывать боевые действия. Другие говорят, что все это политика для отвлечения от кризисов, которые происходят в Украине.

Третьи допускают войну и надеются, что на стороне Украины будут воевать европейцы (например, французы и канадцы). Но есть и те, кто не верит в победу Украины.

Узнали, что думают киевляне о звучащих прогнозах на "вторжение России".

"Попугают и уйдут"

Отдельные киевляне не верят в начало полномасштабных военных действий между Украиной и Россией:

"Нет, не думаю. Там же здравый смысл все-таки должен победить. Понимаете, это будет что-то такое невероятное. Если они влезут к нам, то там уже и Франция - за нас и Канада вроде тоже за нас. Я думаю, что вряд ли. Так могут побряцать... просто попугают и уйдут".

Другой мужчина тоже отрицательно отвечает на вопрос о начале войны между двумя странами: "Нет, потому что это братские народы".

При этом он уверен, что дураки всегда найдут причину для нападения, а умные люди должны искать пути примирения и добрососедских отношений. Он говорит, что сами люди не захотят воевать.

"Верхи хотят, а низы - не хотят. И не будут воевать. Ну, бойню устроить можно какую-то кратковременную спровоцировать. Это ума много не надо. Но наш народ разумный, российский - тоже", - ответил нам респондент.

Еще одна женщина тоже не верит в начало полномасштабной войны, а все сообщения об этом она называет попыткой запугать Украину.

"Я в ужасе от вашего вопроса. Не хочу об этом думать. Дело в том, что я сама россиянка, но давно очень живу в Украине. У меня там родные, похоронены родители. И я не могу туда поехать. И я конечно не хочу никакой войны, хочу просто, чтобы был мир. Чтоб наступил наконец-то мир, как нам обещал президент... Неужели нет там благоразумных людей? Все мы хотим, чтобы был мир", - сказала нам жительница Киева.

"Я думаю, славяне народ братский. Они не будут воевать", - кратко ответила на вопрос "Страны" киевлянка.

"Не хочется даже эту мысль допускать. Наверное, внутри мне не хочется и поэтому идет такое отрицание. Потому и не верю!", - эмоционально отвечает нам еще одна участница опроса.

Пенсионеры верят, что в открытую воевать никто не пойдет.

"Исподтишка могут что-то сделать, а в открытую - нет. У них, наверное, есть какой-то интерес так говорить. Может быть, нас расстраивать. А не хочется этого даже воспринимать. Политика - это всегда очень большие деньги. Да и для начала войны сдвигаются границы. Это не в интересах Запада", - отвечают женщины.

Война невыгодна ни Украине, ни России, уверен еще один мужчина. Но он допускает, что ситуацию мог усугубить миграционный кризис в Беларуси.

"Обострился кризис в Беларуси, наверное. Не принимается СП (Северный поток-2, Ред.). Каждый преследует свои какие-то интересы, я думаю", - говорит он.

"Надеюсь, что разум возьмет верх у правителей. Это конечно политика большая, там много грязи. И нам этого не понять, но я надеюсь, что все-таки у правительства и одной и другой страны хватит ума не развязывать никакой войны, не давать эмоциям взять верх над здравым смыслом", - отвечает киевлянка.

Война может быть

Часть наших собеседников допускают начало войны и опасаются военных действий.

"Думаю, что войны не будет, но всё возможно. Наши воины защитят Украину", - звучит еще одно мнение.

"Бог его знает. Нельзя сказать. Не думаю, что до этого дойдет. Жалко, корни-то славянские. Это будет, наверное, уже Третья мировая", - рассуждает еще одна женщина, которая в незначительной степени допускает военные столкновения.

В сторону начала войны склоняется молодой парень, который утверждает, что угроза придет со стороны России.

"Да. Потому что Россия - это агрессор, которая хочет позахватывать побольше земель. [Выгоду от войны получает] Россия, верхушка России. Отмывать больше бабла [сможет]. К сожалению, история показывает, что Россия изначально была агрессором. Еще с начала Российской империи. У нее практически постоянно были войны. И не только на нее нападали. Она также нападала", - говорит наш респондент.

Еще одна женщина говорит о том, что войны в прежнем ее представлении не будет, поскольку сейчас другие методы войны:

"Вооруженный конфликт - это несовременно. Сейчас будут другие методы: претензии по поводу территорий, ресурсов. [Война] уже неактуальна, это не 20-й век".

"Вероятность есть и она высокая. Я читаю прессу. Я смотрю на ситуацию, которая на границе. Это и концентрация войск, аналитическое заключение экспертов, военных, которые анализируют ситуацию. Плюс есть данные, которыми делятся партнеры по НАТО по концентрации [войск]. Они предоставляются тоже. На основании этого делаются какие-то заключения", - отвечает нам мужчина.

Еще одна женщина верит в войну, так как слышала о количестве стянутых войск к границе.

"Сколько стянули войск - 114 или сколько тысяч. Он (Путин - Ред.) не может без Украины. Как пиявка, которая присосалась и хочет крови. Что ему надо? Пусть свою Сибирь осваивает. Вон сколько земель. Так нет, лезет сюда. Ему надо, чтоб НАТО не было рядом, наверное. И хоть НАТО вон там - Литва, Эстония чи хто там около них - так то его не волнует. Ему нужна Украина. Эта какая-то болезнь у человека. Ненормальный я вам скажу", - ответила женщина.

"Нагнетают и отвлекают от чего-то"

Часть опрошенных в столице надеются, что все разговоры вокруг возможности начала войны - попытка нагнетания и отвлечения от чего-то более важного.

"Нет, мы разумные люди. Ну что за глупости? Говорят "скупчення там", но все равно я не верю. Ну зачем? До войны не дойдет мне кажется. Это все очередной виток... Нагнетают, отвлекают от чего-то. Вот мне такие мысли приходят. Видите, цены повышают, какие-то свои вопросы решают и там и здесь. Мне кажется не дойдет [до войны]", - поделилась с нами женщина.

"Я не верю в это. Думаю, это крайне какой-то апокалиптический взгляд на мир. Вряд ли у нас будут военные действия между Россией и Украиной. Думаю, это какие-то инфоповоды, на которые просто не стоит обращать внимание", - говорит киевлянин.

На вопрос, зачем нагнетают новостями про начало войны, мужчина подозревает, что в этом есть свой план:

"Наверное, есть стратегия политическая. Я не сильно в теме. Думаю, что надо какой-то фон, какие-то новости сделать, креативить, поэтому это и создается".

"Очень сложно сказать, но мы очень боимся этого. Потому что это какая-то такая непредсказуемая вещь. Очень не хочется войны. И я не верю. Мне кажется, что здравый смысл должен победить с обеих сторон. И даже в России. Даже там должны понимать, что война это всегда плохо. Но то, что это нагнетание ситуации - это однозначно. И оно идет не на пользу нашей стране. Потому что обычные люди постоянно нервничают и от этого негативного контента информационного, который отовсюду идет, всем очень плохо", - соглашается с предыдущими людьми женщина.

"Если бы Путин хотел, то давным-давно захватил бы всю Украину. Это все нагнетается извне", - уверяет собеседница.

"Это просто-напросто пугалки какие-то. Что в принципе не выгодно сейчас никому. И то, что наши сейчас говорят - и президент и его команда - это, грубо говоря, популистское решение. Они 100%-ые популисты. Ничего сделать не могут. Наша власть вы видите какая. Тут даже никакого спора нет. А сценарий какой может быть? - Война будет, если захотят англо-саксы. Вот если будет Америка или Великобритания, тогда будет война и Украину разделят на несколько частей. Центральная останется центральной, Галичина - отдельно, юго-восток останется отдельно. Потому что еще лет 10 назад надо было думать насчет федерализации...", - ответил нам мужчина, который представился бывшим военным.

"Я живу на границе с Россией, сама из Харькова. И я вижу, как оттуда вагоны с углём едут. По 40 минут стоим на переезде. Поэтому я думаю, что это всё информационно. А на деле - всё работает, бизнес там, тут", - отвечает украинка.

Еще один опрошенный мужчина тоже придерживается мнения о том, что ситуацию нагнетают искусственно и война невозможна, если только ее Украина сама не спровоцирует.

"Потому что в стране у нас ситуация... к зиме не подготовлены, зарплаты низкие, проблемы по всем направлениям. Чтобы отвлечь людей, вот и кидают - то "война", то "обострение ситуации" и еще чего-то. Для того, чтобы жить нормально, нужно с соседями дружить и решать экономические вопросы, а не заниматься политикой, бегать по улицам и кричать "Слава Украине" или там "Хайль зиг" или что они там кричат. Не так решаются проблемы в стране... Вот зачем Россия построила газопровод в Европу? - Чтобы зарабатывать там деньги. И развязывать войну с Европой, обострять конфликт, обрезать вложенные деньги?... Война сейчас ничего не дает. Тем более понимая, что сейчас в мире ядерного оружия столько, что любая страна может уничтожить другую страну", - говорит мужчина.

"Это или шантаж или политические манипуляции. Для того, чтобы вести полномасштабную войну, нужно два-три эшелона войск иметь резервных, большие материальные ресурсы, большие людские ресурсы. Ведь ни один генштаб мира не знает, как боевые действия будут разворачиваться, как будет действовать противник. Сегодня - по одному мыслят, завтра - по-другому. Как всегда генералы готовятся к прошлой войне, настоящую никто не знает... Наша территориальная оборона существует только на бумаге. Их готовят, например, для отражении морского десанта. Но это глупость. Территориальная оборона не может противостоять морскому десанту. Она будет уничтожена в течение получаса. Это глупость полная. Все это цирк, понты... Кому это выгодно? - Одним и другим выгодно, чтобы держать в напряжении и политические партии, и правительства, и народы держать в узде", - уверен мужчина.

Полную версию опроса можно посмотреть на YouTube-канале "Страны".