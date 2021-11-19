Украина вдруг
Украина вдруг "заметила" российские войска у границ. Фото: rueconomics.ru

Агрессия России, рожденная на Западе: кто и зачем говорит о войне

Ситуация с нагнетанием атмосферы вокруг "скопления войск на российско-украинской границе" вновь перешла на новый уровень. Если на первом этапе об этом писали только западные СМИ, а украинские и российские политики все опровергали, на втором этапе украинские политики присоединились к западным "источникам", но только в контексте "дестабилизации ситуации в Украине", то вчера украинские политики и провластные СМИ сдались и окончательно перешли на позицию Запада.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что Запад предупреждает о "высокой степени вероятности дестабилизации Украины" уже нынешней зимой и что данные украинской разведки с этим совпадают. Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на католическое Рождество российская армия нападет на Украину с севера и юга и рассечет на две части. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Москву о "серьезных последствиях", которые наступят в случае вооруженной авантюры.

Все это – за один день, в течение которого представители власти усиленно заставляли всех забыть, что еще недавно секретарь СНБО Алексей Данилов называл сообщения о российской активности на нашей границе дезинформацией.

Конечно, можно было бы предположить, что за последнюю неделю появилась какая-то новая информация, которая так радикально изменила позицию спикеров от власти. Но, кроме этой позиции, не изменилось ничего. Москва вчера опять заявила, что никаких планов нападения на Украину у нее нет и скопления войск у украинской границы тоже нет.

Но самое смешное, что украинские провластные СМИ, детально раскрывая "планы Путина об агрессии против нашей страны", в качестве доказательства пишут о скоплении российских войск в районе Ельни в 300 км от границы с Украиной. Но при этом не упоминается, что от Ельни до белорусской границы – менее 100 км, а значит, речь идет все о том же скоплении войск и техники, которое обсуждалось еще две недели назад. То есть тогда, когда Данилов говорил о дезинформации.

Поэтому очевидно, что изменилась не ситуация, а отношение к ней украинской власти: ее убедили в том, что нагнетать атмосферу вокруг ситуации на границе сейчас выгодно.

Учитывая, что нагнетают ее только в трех столицах – Вашингтоне, Варшаве и Киеве, - несложно сделать вывод, что причина в общей проблеме этих столиц – "Северном потоке - 2". Да и цель нагнетания – даже не Москва, а Берлин, который всеми способами хотят убедить отказаться от газопровода.

Плюс украинские власти решают и свои внутренние проблемы, пытаясь сыграть в старую игру, назвав всех своих противников "агентами Кремля".

Кто развалил монобольшинство?

Монобольшинство в Раде растаяло

Парламент вчера закончил свою парламентскую неделю. Правда, он еще соберется сегодня на очередное заседание, но особого смысла это не имеет, поскольку повестка дня четверга показала: монобольшинство снова отсутствует.

Причем ключевую роль в этой повестке играет не то, что голосовалось (а это были исключительно неконфликтные законопроекты и постановления), а то, что из нее исключили.

Из повестки дня четверга исключили: второе чтение законопроекта 5600 (о повышении налогов), второе чтение закона о столице (который предусматривает создание должности "смотрящего" над киевским мэром) и даже второе чтение госбюджета, где уже вроде бы все было утрясено.

Причин у очередного кризиса монобольшинства может быть сразу несколько.

Та, что на поверхности, – создание полуформальной группы Разумкова внутри "Слуги народа", которая, несмотря на свой статус, собирается действовать автономно от фракции.

Очевидно, что без "разумковцев" 226 голосов внутри "Слуги народа" насобирать нельзя. Однако в сентябре и октябре голоса успешно добирали за счет групп-сателлитов "Довира" и "За майбутне". Но теперь, похоже, и с этим проблемы.

Явной причины для кризиса в отношениях с сателлитами не видно. Однако достаточно посмотреть на активность лидера "Довиры" Сергея Шахова, который в последние дни ходит по всем "оппозиционным" эфирам – от "Прямого" до "Нашего" – с рассказами об антинародной политике власти, чтобы понять, что причина есть. Скорее всего, не политическая, а чисто меркантильная: "Довира" хочет еще чего-то в госбюджете и пользуется общим осложнением внутриполитической обстановки, чтобы это "что-то" получить.

Через две недели будет ясно, чем закончатся эти торги. Будет ясно как по судьбе законов о столице и налогах, так и из правок в госбюджет.

Покушение на Лещенко: американский след

 Лещенко слишком сбивчиво рассказал о покушении

Тем временем власть включила свои организационно-медийные возможности, чтобы переформатировать информационную повестку дня, складывающуюся в последние дни явно не в ее пользу. Одним из способов переформатирования стал вчерашний брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского, который сообщил о сорванном покушении на министра АПК Романа Лещенко.

Однако министр Лещенко рассказывал о причинах заказанного покушения предельно сбивчиво и неконкретно. И вот здесь уже явно просматривается политтехнологическая цель – сместить информационные акценты с "вагнеровцев" на что-то другое.

Хотя куда более вероятно, что речь идет о том, что он, таким образом, попытался решить свою проблему с бывшем работодателем - американским фермеров, который обвиняет его в воровстве средств на миллион долларов. А теперь американец стал подозреваемым по обвинению в подготовке убийства и отправился в СИЗО. Классическая схема, которую в Украине используют влиятельные люди, чтоб наказать тех, кому они должны, если отдавать долг не хочется.

Дело об убийствах на Майдане – в суде

Дело о Майдане ушло в суд

Такой же информационной бомбой является и другое объявление – о передаче в суд дела об убийствах на Майдане, расследовавшегося более семи лет. Причем Банковую, похоже, совсем не заботит, кого эта бомба взорвет – главное, что нынешняя власть не пострадает.

А кого она взорвет – на самом деле неизвестно. Поскольку уже сейчас понятно: с одной стороны, обвинение будет направлено исключительно против Виктора Януковича и его "преступной группировки", с другой – у обвинения не больше фактов против Януковича, чем это было семь лет назад. Попросту говоря – их вообще нет.

Но это только один фактор, который может стать бомбой не под четвертого президента, а под тех, кто его свергал. Другой состоит в том, что адвокаты Януковича обязательно воспользуются трибуной суда, чтобы доказать версию о том, что убийства на Майдане были спровоцированы не властью, а ее противниками. И для этого у них аргументов гораздо больше, чем у прокуратуры – для доказательства своей версии.

Собственно, именно риск подобного поворота в процессе и удерживал режим Петра Порошенко от передачи дела в суд в 2014-2019 годах: суд над Януковичем легко мог превратиться в суд над Майданом и установленной им властью.

Однако Зеленского этот фактор не смущает: он является наследником политической линии предшественника, но не является наследником "майданной" власти. И потому даже полное разоблачение Турчинова и Ко Банковой ничем не угрожает. Наоборот – может ударить по Порошенко.

Меркель спихнула вопрос мигрантов на ЕС

Меркель не хочет принимать мигрантов

Ситуация на белорусско-польской границе, в которой позавчера вроде бы появился просвет, вновь зашла в тупик. Правда, около 400 беженцев, за которыми иракская власть прислала самолет в Минск, все-таки отправились на родину. Однако это лишь 400 из семи тысяч, по которым решения нет и пока не предвидится.

Вчера всплыли подробности предложения Александра Лукашенко, сделанного им во время телефонных разговоров с Ангелой Меркель: белорусский президент предложил немецкому канцлеру забрать к себе (в смысле, в Германию) две тысячи беженцев, а остальных он, так и быть, отправит домой (в смысле, в Ирак, Ливию и т. д.) за свой счет.

Предложение было весьма заманчивым, и если бы поляки знали, что предлагает Бацька, то голосовали бы двумя руками – ведь Польша при таких раскладах ничего не теряет и избавляется от головной боли на границе. Но Меркель, не посоветовавшись с поляками, сказала "нет".

Правда, это "нет" не окончательное: канцлер Германии, которую некоторые лидеры восточноевропейских стран раскритиковали за переговоры с Лукашенко, просто решила не брать ответственность на себя. Она объявила, что это общая проблема Евросоюза и что решать ее должен весь Евросоюз.

С одной стороны, она переложит ответственность за принципиальное решение со своей головы на все 27 голов (в том числе на тех, кто ее критиковал). И если будет отказ – то Берлин уже виновным не назовут. С другой стороны, в случае согласия она может уменьшить квоту беженцев, которые поедут в Германию, "раздав" их всем понемногу. В общем, как ни крути, Берлин в выигрыше.

Но в выигрыше и Лукашенко: теперь его предложение будут обсуждать все 27 лидеров европейских государств, включая тех, кто так старался свергнуть белорусскую власть год назад. И при любых раскладах заголовок новости о таком обсуждении будет: "ЕС принял (или не принял) предложение Лукашенко". А это уже фактическое признание легитимности белорусского президента.

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