Агрессия России, рожденная на Западе: кто и зачем говорит о войне

Ситуация с нагнетанием атмосферы вокруг "скопления войск на российско-украинской границе" вновь перешла на новый уровень. Если на первом этапе об этом писали только западные СМИ, а украинские и российские политики все опровергали, на втором этапе украинские политики присоединились к западным "источникам", но только в контексте "дестабилизации ситуации в Украине", то вчера украинские политики и провластные СМИ сдались и окончательно перешли на позицию Запада.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что Запад предупреждает о "высокой степени вероятности дестабилизации Украины" уже нынешней зимой и что данные украинской разведки с этим совпадают. Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на католическое Рождество российская армия нападет на Украину с севера и юга и рассечет на две части. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Москву о "серьезных последствиях", которые наступят в случае вооруженной авантюры.

Все это – за один день, в течение которого представители власти усиленно заставляли всех забыть, что еще недавно секретарь СНБО Алексей Данилов называл сообщения о российской активности на нашей границе дезинформацией.

Конечно, можно было бы предположить, что за последнюю неделю появилась какая-то новая информация, которая так радикально изменила позицию спикеров от власти. Но, кроме этой позиции, не изменилось ничего. Москва вчера опять заявила, что никаких планов нападения на Украину у нее нет и скопления войск у украинской границы тоже нет.

Но самое смешное, что украинские провластные СМИ, детально раскрывая "планы Путина об агрессии против нашей страны", в качестве доказательства пишут о скоплении российских войск в районе Ельни в 300 км от границы с Украиной. Но при этом не упоминается, что от Ельни до белорусской границы – менее 100 км, а значит, речь идет все о том же скоплении войск и техники, которое обсуждалось еще две недели назад. То есть тогда, когда Данилов говорил о дезинформации.

Поэтому очевидно, что изменилась не ситуация, а отношение к ней украинской власти: ее убедили в том, что нагнетать атмосферу вокруг ситуации на границе сейчас выгодно.

Учитывая, что нагнетают ее только в трех столицах – Вашингтоне, Варшаве и Киеве, - несложно сделать вывод, что причина в общей проблеме этих столиц – "Северном потоке - 2". Да и цель нагнетания – даже не Москва, а Берлин, который всеми способами хотят убедить отказаться от газопровода.

Плюс украинские власти решают и свои внутренние проблемы, пытаясь сыграть в старую игру, назвав всех своих противников "агентами Кремля".

Кто развалил монобольшинство?

Парламент вчера закончил свою парламентскую неделю. Правда, он еще соберется сегодня на очередное заседание, но особого смысла это не имеет, поскольку повестка дня четверга показала: монобольшинство снова отсутствует.

Причем ключевую роль в этой повестке играет не то, что голосовалось (а это были исключительно неконфликтные законопроекты и постановления), а то, что из нее исключили.

Из повестки дня четверга исключили: второе чтение законопроекта 5600 (о повышении налогов), второе чтение закона о столице (который предусматривает создание должности "смотрящего" над киевским мэром) и даже второе чтение госбюджета, где уже вроде бы все было утрясено.

Причин у очередного кризиса монобольшинства может быть сразу несколько.

Та, что на поверхности, – создание полуформальной группы Разумкова внутри "Слуги народа", которая, несмотря на свой статус, собирается действовать автономно от фракции.

Очевидно, что без "разумковцев" 226 голосов внутри "Слуги народа" насобирать нельзя. Однако в сентябре и октябре голоса успешно добирали за счет групп-сателлитов "Довира" и "За майбутне". Но теперь, похоже, и с этим проблемы.

Явной причины для кризиса в отношениях с сателлитами не видно. Однако достаточно посмотреть на активность лидера "Довиры" Сергея Шахова, который в последние дни ходит по всем "оппозиционным" эфирам – от "Прямого" до "Нашего" – с рассказами об антинародной политике власти, чтобы понять, что причина есть. Скорее всего, не политическая, а чисто меркантильная: "Довира" хочет еще чего-то в госбюджете и пользуется общим осложнением внутриполитической обстановки, чтобы это "что-то" получить.

Через две недели будет ясно, чем закончатся эти торги. Будет ясно как по судьбе законов о столице и налогах, так и из правок в госбюджет.

Покушение на Лещенко: американский след

Тем временем власть включила свои организационно-медийные возможности, чтобы переформатировать информационную повестку дня, складывающуюся в последние дни явно не в ее пользу. Одним из способов переформатирования стал вчерашний брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского, который сообщил о сорванном покушении на министра АПК Романа Лещенко.

Однако министр Лещенко рассказывал о причинах заказанного покушения предельно сбивчиво и неконкретно. И вот здесь уже явно просматривается политтехнологическая цель – сместить информационные акценты с "вагнеровцев" на что-то другое.

Хотя куда более вероятно, что речь идет о том, что он, таким образом, попытался решить свою проблему с бывшем работодателем - американским фермеров, который обвиняет его в воровстве средств на миллион долларов. А теперь американец стал подозреваемым по обвинению в подготовке убийства и отправился в СИЗО. Классическая схема, которую в Украине используют влиятельные люди, чтоб наказать тех, кому они должны, если отдавать долг не хочется.

Дело об убийствах на Майдане – в суде

Такой же информационной бомбой является и другое объявление – о передаче в суд дела об убийствах на Майдане, расследовавшегося более семи лет. Причем Банковую, похоже, совсем не заботит, кого эта бомба взорвет – главное, что нынешняя власть не пострадает.

А кого она взорвет – на самом деле неизвестно. Поскольку уже сейчас понятно: с одной стороны, обвинение будет направлено исключительно против Виктора Януковича и его "преступной группировки", с другой – у обвинения не больше фактов против Януковича, чем это было семь лет назад. Попросту говоря – их вообще нет.

Но это только один фактор, который может стать бомбой не под четвертого президента, а под тех, кто его свергал. Другой состоит в том, что адвокаты Януковича обязательно воспользуются трибуной суда, чтобы доказать версию о том, что убийства на Майдане были спровоцированы не властью, а ее противниками. И для этого у них аргументов гораздо больше, чем у прокуратуры – для доказательства своей версии.

Собственно, именно риск подобного поворота в процессе и удерживал режим Петра Порошенко от передачи дела в суд в 2014-2019 годах: суд над Януковичем легко мог превратиться в суд над Майданом и установленной им властью.

Однако Зеленского этот фактор не смущает: он является наследником политической линии предшественника, но не является наследником "майданной" власти. И потому даже полное разоблачение Турчинова и Ко Банковой ничем не угрожает. Наоборот – может ударить по Порошенко.

Меркель спихнула вопрос мигрантов на ЕС

Ситуация на белорусско-польской границе, в которой позавчера вроде бы появился просвет, вновь зашла в тупик. Правда, около 400 беженцев, за которыми иракская власть прислала самолет в Минск, все-таки отправились на родину. Однако это лишь 400 из семи тысяч, по которым решения нет и пока не предвидится.

Вчера всплыли подробности предложения Александра Лукашенко, сделанного им во время телефонных разговоров с Ангелой Меркель: белорусский президент предложил немецкому канцлеру забрать к себе (в смысле, в Германию) две тысячи беженцев, а остальных он, так и быть, отправит домой (в смысле, в Ирак, Ливию и т. д.) за свой счет.

Предложение было весьма заманчивым, и если бы поляки знали, что предлагает Бацька, то голосовали бы двумя руками – ведь Польша при таких раскладах ничего не теряет и избавляется от головной боли на границе. Но Меркель, не посоветовавшись с поляками, сказала "нет".

Правда, это "нет" не окончательное: канцлер Германии, которую некоторые лидеры восточноевропейских стран раскритиковали за переговоры с Лукашенко, просто решила не брать ответственность на себя. Она объявила, что это общая проблема Евросоюза и что решать ее должен весь Евросоюз.

С одной стороны, она переложит ответственность за принципиальное решение со своей головы на все 27 голов (в том числе на тех, кто ее критиковал). И если будет отказ – то Берлин уже виновным не назовут. С другой стороны, в случае согласия она может уменьшить квоту беженцев, которые поедут в Германию, "раздав" их всем понемногу. В общем, как ни крути, Берлин в выигрыше.

Но в выигрыше и Лукашенко: теперь его предложение будут обсуждать все 27 лидеров европейских государств, включая тех, кто так старался свергнуть белорусскую власть год назад. И при любых раскладах заголовок новости о таком обсуждении будет: "ЕС принял (или не принял) предложение Лукашенко". А это уже фактическое признание легитимности белорусского президента.