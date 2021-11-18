Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с 431 иракским мигрантом вылетел сегодня, 18 ноября, в Багдад из Национального аэропорта "Минск".

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, что в Беларуси около 200 иракских мигрантов, которые намеревались пересечь границу с Евросоюзом, внезапно захотели вернуться на родину. Они обратились в посольство Ирака в РФ с просьбой о содействии в этом вопросе.

Кроме того, мы также информировали о ситуации на границе с Польшей, где 17 ноября началось новое движение: толпа мигрантов вдоль линии польско-белорусской границы опустилась на колени перед поляками и кричала: "Help-help Poland! Help-help Poland!". При этом беженцы не предпринимали больше никаких других действий. Поэтому в целом все проходило мирно.

Также "Страна" писала, что президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель поставил условие, что Евросоюз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, а остальным желающим пересечь границу ЕС Минск поможет вернуться домой. Правда пока желание вылететь на родину высказали лишь 400 нелегалов из семи тысяч находящихся в данный момент в Беларуси.