Немного прояснились обстоятельства, на фоне которых президент Беларуси Александр Лукашенко вызвался разместить мигрантов в логистическом центре Бремино. По данным белорусских СМИ, в логистическом центре находятся по меньшей мере 873 беженца, среди них 135 детей. Там установлен генератор для отопления и биотуалеты.

На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как мигранты размещаются на расстеленных на полу матрасах внутри огромного помещения.

Позже стало известно, что Еврокомиссия сегодня распространила сообщение о выделении Еврособзом 700 тысяч евро экстренной помощи беженцам на границе.

"ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, оказавшихся на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", - заявил еврокомиссар Янез Ленарчич.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что ситуация имеет перспективы к успокоению.

"Еще вчера Лукашенко решил разместить мигрантов в логистическом центре Бремино (снабдив их едой и тёплыми вещами). Так что зимовать им уже есть где. А Еврокомиссия сегодня распространила сообщение, в котором говорится, что ЕС выделит 700 тысяч евро экстренной помощи беженцам на границе. Так или иначе эти деньги до белорусских властей, которые сейчас занимаются обустройством мигрантов. С таким подходом ситуация действительно может успокоиться и перейти в долгую игру: в логистическом центре тепло, деньги из Европы идут. Мигранты же могут время от времени совершать прогулки к польской границе, чтоб мирно донести свою позицию", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", ранее Лукашенко заявил о готовности доставить нелегальных мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен или обратно на родину.

Также президент Беларуси обсудил ситуацию на границе с и.о канцлера Германии Ангелой Меркель. Лукашенко внес предложение о развязке ситуации, однако стороны приняли решение, что пока не будут разглашать всех подробностей.