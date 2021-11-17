В ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить количество мигрантов на стройках программы реновации в столице РФ.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Другого качества люди (нужны - Ред.), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - сказал мэр Москвы, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.

Подрядчик в свою очередь доложил, что за последний год число строителей-нелегалов, которые работают на объектах компании, сократилось на 15%, "и процесс налаживается в большую сторону".

"Строители должны активно работать... соблюдая санитарные требования. Жилье, и по программе, должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется", - подытожил мэр.

Алексей Добашин заявил о сокращении числа строителей, которые приезжают из-за рубежа. По его словам, их количество за последний год сократилось на 15%.

Ранее мы писали, что с 28 октября в Москве ввели строгий карантин, за соблюдением которого усиленно следят с помощью камер и постов в социальных сетях.

Кроме того, в столице России появились грузовики, на задней части кузова которых расположен огромный дисплей. На экране транслируется запись с видеорегистратора, что позволяет машинам делать более безопасный обгон.