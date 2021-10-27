В Москве на 10 дней локдауна закроют алкогольные магазины

В Москве на период жесткого карантина, который будет действовать с 28 октября по 7 ноября, закроются все магазины, где продается преимущественно спиртные напитки.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Департамента торговли и услуг столицы Тараса Белозерова сообщает газета "Известия".

По его словам, соответствующие требования получают в основном маленькие компании, так как крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и вписываются в требования, которые ранее обнародовал мэр российской столицы Сергей Собянин. Кроме того на период локдауна закроются объекты розничной торговли, продающие алкоголь онлайн, в том числе с доставкой.

Белозеров добавил, что торговля алкоголем в указанный период регулируется указом мэра Москвы. В документе сказано, что на время нерабочих дней все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30% должны прекратить работу.

Скриншоты из указа мэра Москвы

Напомним, ранее в Москве ввели указ о соблюдении домашнего режима для пожилых невакцинированных от коронавируса москвичей.

Между тем, уже с 30 октября половина украинских регионов окажется в "красной" зоне карантина.