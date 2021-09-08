Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил последние данные о количестве жителей Москвы и Подмосковья. Всего в столичном регионе проживают более 20 миллионов человек.

Об этом он сказал в интервью изданию "Комсомольская правда".

Сотрудник газеты вспомнил старую шутку о нерезиновой Москве и спросил у градоначальника, сколько человек сейчас реально живет в мегаполисе.

"Во все времена все правительства старались ограничить количество жителей столицы. Это было и при Сталине, и при Брежневе, и при Хрущеве, и в постсоветский период. Но ни в один период времени никому этого не удалось сделать. Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, каждые 10 лет в среднем на миллион человек", - ответил Собянин.

Он уточнил, что население прирастает не только за счет мигрантов: в последние годы это происходит по естественной причине - увеличению рождаемости.

По его словам, сегодня население Москвы составляет 12,5 миллионов человек, а около восьми миллионов живут в Подмосковье.

Также он сообщил, что Москва не на первом месте в России по приросту мигрантов. В лидерах - Краснодарский край и Тюмень, а столица находится на четвертом месте по этому показателю.

Ранее "Страна" приводила статистику, по которой московские учителя в среднем получают в три раза больше, чем украинские.

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