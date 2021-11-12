В Москве появились грузовики, на задней части кузова которых расположен огромный дисплей. На экране транслируется запись с видеорегистратора, что позволяет машинам делать более безопасный обгон.

Видео с необычными грузовиками на дорогах российской столицы появилось в сети.

На задней части кузова установлен большой дисплей, на который транслируется запись с видеорегистратора. Таким образом, автомобили, которые едут за таким грузовиком, могут совершать безопасный обгон.

Однако у картинки есть важный минус, видео пока транслируется с небольшой задержкой.

Напомним, в США хотят внедрить в автомобили новые технологии, которые будут определять трезвость водителя. Вероятной системой предотвращения вождения в нетрезвом виде будут инфракрасные камеры, отслеживающие поведение водителя. Сейчас в США некоторые ранее осужденные за нетрезвое вождение должны использовать алкотестеры, прикрепленные к замку зажигания.

Также сообщалось, что китайский стартап - производитель электромобилей XPeng планирует через три года выпустить летающий автомобиль.