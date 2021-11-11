Конгресс США принял закон, который обязывает автопроизводителей устанавливать в автомобили технологию, которая предотвращает пьяное вождение. Ожидается, что документ в скором времени подпишет президент Джо Байден.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам министра транспорта Пита Буттиджича, внедрение новой системы позволит без лишних опасений встраивать велосипедные дорожки и зеленые зоны в проезжую часть.

Согласно законодательству, системы мониторинга для остановки водителей в состоянии алкогольного опьянения будут развернуты во всех новых транспортных средствах уже в 2026 году, после того как Транспортный департамент определит наилучшую форму технологии для установки на миллионы автомобилей.

"Это - начало конца вождения в нетрезвом виде. Технология убьет убийцу №1 на дорогах Америки", - сказал президент организации "Матери против вождения в нетрезвом виде" Алекс Отте.

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, из-за ДТП с участием нетрезвых водителей каждый год погибает больше 10 тыс. человек.

Сейчас в США некоторые ранее осужденные за нетрезвое вождение должны использовать алкотестеры, прикрепленные к замку зажигания, дуть в трубку и выводить из строя автомобиль, если уровень алкоголя в их крови слишком высок.

В новом законодательстве не указывается какая-либо конкретная технология, говорится только о том, что она должна "пассивно контролировать работу водителя транспортного средства".

Сэм Абуэлсамид, главный аналитик по мобильности в Guidehouse Insights, сказал, что наиболее вероятной системой предотвращения вождения в нетрезвом виде будут инфракрасные камеры, отслеживающие поведение водителя. Эта технология уже устанавливается такими автопроизводителями, как General Motors, BMW и Nissan, чтобы отслеживать внимательность водителя при использовании частично автоматизированных систем помощи водителю.

Напомним, во Львове мужчина установил рекорд по количеству штрафов за пьяное вождение. Его лишили прав на 80 лет.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель наехал на оформлявшего ДТП патрульного и еще одного мужчину.