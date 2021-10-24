Китайский стартап - производитель электромобилей XPeng намеревается расширить производство и выпустить летающие автомобили.

Как передает CNBC, об этом заявил основатель и генеральный директор компании Хэ Сяопэн.

По мнению Хэ, все автопроизводители рано или поздно будут выпускать роботов. Кто-то через 10 лет, а кто-то позже, через 30. Он же видит роботов в качестве транспортного средства для медленного передвижения по местности с разнообразными препятствиями.

"Мы хотим представить летающий автомобиль, который сможет взлетать или приземляться вертикально, летающий автомобиль малой и средней высоты", - заявил Сяопэн.

Согласно информации инсайдеров, XPeng готовится принимать заказы на летающие автомобили уже с 2022 года. А внедрение нового транспортного средства начнется c 2024 года.

Компания уже смогла привлечь более 500 миллионов долларов в рамках финансирования проекта. Привлеченные средства будут направлены на производство и выпуск летающих автомобилей.

В июле дочерняя фирма XPeng под названием HT Aero представила X2 - второй прототип летающего автомобиля и первый, способный перевозить пассажира.

XPeng также планирует выпускать новые модели электрокаров.

Ранее "Страна" сообщала, что голландская компания PAL-V принимает коммерческие заказы на свой летающий автомобиль Liberty.

Мы также рассказывали, что Илон Маск хочет выпустить автомобиль-амфибию, как у Джеймса Бонда.