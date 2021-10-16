Союз немецкой цветной металлопромышленности WVMetalle предупредил, что мир ждет дефицит магния из-за сокращения его производства в Китае.

Об этом сообщает Heise.

Так, согласно опубликованному заявлению, запасов магния осталось всего на несколько недель. Максимум – до конца ноября.

После этого, говорится в сообщении, страну ждет массовая остановка производства, включая такие отрасли, как автомобильная, авиапромышленность, упаковочная отрасль и производство стали.

В связи с этим союз обратился к федеральному правительству с призывом "срочно начать дипломатические переговоры с Китаем".

В противном случае ожидаются "огромные производственные потери", что также создаст перебои в поставках.

Союз также уточнил, что на сегодня около 95% спроса на магний в Евросоюзе полностью покрывался за счет Китая, который недавно решил резко сократить производство.

"По данным источников, по меньшей мере 31 магниевый завод в важнейших мировых центрах производства – провинциях Шэньси и Шаньси - был остановлен. Часть заводов сократила производство на 50%", - говорится в сообщении.

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