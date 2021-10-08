Apple планирует создать технологию IronHeart, которая позволит пользователям iPhone управлять функциями своего автомобиля с помощью смартфона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Новая технология позволит водителям получить доступ на смартфоне к показателям температуры и влажности внутри салона и на улице, а также управлять системой климат-контроля в автомобиле посредством мобильного устройства.

С помощью iPhone водители смогут управлять звуковыми настройками аудиосистемы, положением сидений и подлокотников, а также следить за показателями спидометра, тахометра и датчика контроля топлива автомобиля.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи. Сервисы должны рассказать о всех видах использования данных о пользователе, политику их хранения и удаления. Также пользователям нужно изучить информацию о конфиденциальности приложения.

Также мы информировали, что владельцы смартфонов iPhone смогут загружать и хранить официальные медицинские записи, включая данные о вакцинации против COVID-19 и результаты тестов на коронавирус. Для этого нужно использовать встроенное приложение "Здоровье" (Health).