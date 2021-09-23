Высший орган исполнительной власти Европейского союза Еврокомиссия решила бороться с электронными отходами и неудобствами для потребителей, вызванными использованием несовместимых зарядок для разных гаджетов. Комиссия подготовила закон о единой унифицированной зарядке для всех устройств.

Об этом 23 сентября сообщается на ее сайте.

Как сказано в пресс-релизе на странице ЕК, за последнее десятилетие количество типов зарядных устройств для мобильных телефонов уже снизилось с 30 до трех (кабель "Lightning" для телефонов Apple, микро-USB для большинства остальных мобильных телефонов и новейший стандарт USB-C). Теперь же зарядка USB-C предлагается для всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных динамиков и портативных игровых консолей.

Кроме того, Комиссия намерена запретить продажу зарядных устройств вместе с гаджетами. По ее мнению, это повысит удобство потребителей и уменьшит воздействие на окружающую среду, связанное с производством и утилизацией зарядных устройств.

"Европейские потребители долго были разочарованы несовместимыми зарядными устройствами, скапливающимися в их ящиках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, теперь пришло время для принятия законодательных мер в отношении единого зарядного устройства. Это важная победа для наших потребителей и окружающей среды", - сказала исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрет Вестагер.

Кроме введения единой зарядки и отделения продаж устройств вместе с зарядками Комиссия предлагает обязать производителей указывать информацию о производительности зарядки, необходимой устройству мощности и о том, поддерживает ли оно быструю зарядку. Это упростит для потребителей определение соответствия зарядных устройств их новым гаджетам.

Как посчитали в ЕК, после введения закона потребители сэкономят 250 миллионов евро в год на ненужных покупках зарядных устройств.

Еврокомиссия намерена отвести производителям смартфонов 24-месячный переходный период.

По данным аналитиков, введение единого стандарта повлияет на весь глобальный рынок смартфонов.

Инициативу ЕК прокомментировали в компании Apple. Так считают, что универсальное зарядное устройство одного размера замедлит инновации и будет способствовать большему загрязнению окружающей среды.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгое правило, требующее одного типа коннектора, подавляет инновации, а не поощряет их, что в свою очередь вредит потребителям в Европе и по всему миру", - сказано в заявлении Apple.

Ранее "Страна" сообщала, что Еврокомиссия заявила о переходе Хорватии с 2023 года на евро.

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