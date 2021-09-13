С 1 января 2023 года Хорватия может перейти на евро. В этом случае она станет двадцатым членом зоны, где ходит общеевропейская валюта.

Такой срок назван в Твиттере Еврокомиссии по финансам и экономике.

"Поздравляем Хорватию с усердной работой по подготовке к переходу на евро. При соблюдении всех критериев евро может быть введен с 1 января 2023 года", - сказано в записи микроблога.

Сейчас в стране ходит национальная валюта под названием куна.

Членство в еврозоне предполагает хождение евро в качестве национальной валюты и общую монетарную политику, которая проводится Европейским центробанком. Евро стал официальной валютой 11 государств Евросоюза 1 января 1999 года, включая ФРГ, Францию и Италию. В первые три года его использовали только в электронных платежах, а с 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение, заменив национальные валюты. Последними к валютному блоку присоединились балтийские страны, из них позднее всех Литва (в 2015 году).

О начале кампании по вступлению в зону евро власти Хорватии объявили в сентябре 2017 года. Сейчас продолжается процесс адаптации страны к переходу на единую валюту.

Сейчас в еврозону входят 19 из 27 государств Евросоюза. Все страны Евросоюза, кроме Дании, со временем должны присоединяться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого условия.

Как писала "Страна", летом в Украине рекордно опустился курс евро.

Мы также сообщали о готовности Еврокомиссии провести консультации для Киева по поводу "Северного потока - 2".