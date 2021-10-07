Популярный американский сервис YouTube ищет руководителя по подкастам - контенту (сериалам, блогам и т.д), который существует в виде файлов и можно скачивать или слушать аудио онлайн. Это новая должность. Ее введение означает, что материнская компания Alphabet Inc. начала серьезно относиться к этой категории контента.

Об этом сообщает Bloomberg.

YouTube довольно давно популярен среди любителей подкастов, многие авторы создают видеоролики и загружают их на этот сайт. Бесплатный аудио и видео подкаст "Опыт Джо Рогана" - один из крупнейших в мире, имеет более 11 миллионов подписчиков на YouTube. А некоторые популярные ютуберы работают исключительно в формате подкастов.

Тем не менее YouTube пока мало что сделал для настройки своего приложения или веб-сайта для фанатов подкастов, эту работу выполняют команды подразделения мобильных приложений Google. Представитель YouTube подтвердил, что видеохостинг ищет руководителя, который отвечал бы за организацию и управление миллионами подкастов, которые уже существуют на сайте.

Подкастинг - это сейчас небольшой бизнес по сравнению с онлайн-видео. В прошлом году объем продаж рекламы на YouTube составил почти 20 миллиардов долларов, в то время как весь бизнес подкастинга в США не превысил миллиарда. Однако ожидается, что в этом году продажи подкастов удвоятся.

Многие конкуренты Google соревнуются за слушателей подкастов. Spotify потратила миллиарды долларов на покупку подкастинговых компаний и шоу, в то время как Amazon и Apple тоже начинают инвестировать в эту сферу.

Подкасты побывали в нескольких платформах Google. Сначала они были размещены в Play Music, который закрылся. Затем Google переместил их в специальное приложение для Android.

Ранее "Страна" рассказывала, что YouTube тестирует новую платную версию, которая будет немного дешевле.

Мы также сообщали об изменениях правил YouTube: отныне он запрещает публиковать ролики, которые ставят под сомнение итоги выборов в США и Германии.