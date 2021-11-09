В Киеве на участке дома №33 на проспекте Науки грузовик скатился по дороге и въехал в жилой дом. Это произошло в момент, когда водитель авто вышел из транспорта купить сигареты на остановке, предварительно забыв поставить машину на ручной тормоз.

Об этом в Facebook сообщает "Оперативный".

По данным очевидцев, водитель грузового автомобиля остановился, чтобы купить сигареты на остановке, однако забыл поставить машину на ручник, в результате чего грузовик начал движение, врезался сначала в припаркованную рядом легковушку, а потом в дом.

"Машина прокатилась метров 70 вниз, влетела в припаркованный автомобиль "Жигули" и в стену жилого дома. К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Также "Страна" рассказывала, как в Киеве на открытую после реконструкцию Арсенальную площадь заехал грузовик и провалился под землю. Машина выехала на территорию, где был установлен "сухой" фонтан. Под грузом авто плитка провалилась.

Кроме того, мы также сообщали о том, что 31 октября в селе Коржи под Киевом произошла авария при участии легкового авто и грузовика.