Сегодня, 20 октября, на 313 километре автодороги Киев - Одесса произошло масштабное ДТП, из-за чего было ограничено движение транспорта.

Около 05.00, недалеко от поселка Любашевка, столкнулись два грузовика и трех легковых автомобиля. Погибли как минимум три человека, есть пострадавшие.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

"Обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются. Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или найти альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе", - предупредили в полиции.

В Любашевскую центральную райбольницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-и и 16-и лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. Число погибших и их личности устанавливаются.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины", - уточнили копы.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев - Чоп столкнулись легковушка и рейсовый автобус.

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