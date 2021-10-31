В воскресенье, 31 октября, в селе Коржи под Киевом произошла авария при участии легкового авто и грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Автопроисшествие на 70 км автодороги Киев-Харьков-Должанский. Сегодня около 11 часов утра возле села Коржи произошла авария при участии грузовика и легкового авто", - говорится в сообщении.

Также правоохранители уточнили, что из-за аварии может быть осложнено движение в направлении в Киев.

В то же время журналистам удалось выяснить, что в результате аварии обошлось без жертв. Женщину, которая находилась за рулем легковушки, госпитализировали.

ДТП под Киевом. Фото: telegram/dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве произошла авария с участием водителя службы такси Uklon. Как оказалось, мужчина был пьян и без водительских прав. Также в посте указаны обстоятельства аварии. По его словам, водитель на ровном месте перевернул машину и она влетела в столб.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на перекрестке улицы Маршала Малиновского и Оболонского проспекта произошло масштабное ДТП. По предварительным данным, водитель такси Uklon на автомобиле "Toyota" пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел и задел "Audi". В результате столкновения "Тойоту" отбросило в припаркованных три машины. По некоторым данным, пострадали пять авто.