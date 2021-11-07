В Киеве на улице Крушельницкой, 4, коммунальные службы разрыли яму, а потом просто засыпали ее песком. Коммунальщики решили оставить яму в таком виде. В связи с этим в разрытое место упала грузовая машина.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, в 4 утра в столице грузовая машина заезжала на разгрузку. Однако, автомобиль упал в яму, разрытую накануне, передней частью.

Как объяснил водитель грузовика, он звонил в различные службы, но никакой реакции не последовало.

Ранее мы писали о том, что в Польше в Свидницком уезде произошел несчастный случай со смертельным исходом. Грузовик перевернулся и упал в канаву. Водитель, 43-летний гражданин Украины, погиб на месте ДТП.

Также "Страна" рассказывала, как в Киеве на открытую накануне после реконструкцию Арсенальную площадь заехал грузовик и провалился под землю. Машина выехала на территорию, где был установлен "сухой" фонтан. Под грузом авто плитка провалилась.

Впрочем, позже грузовик, который провалился в фонтан возле станции метро "Арсенальная", успешно извлекли из образовавшегося "провала" с помощью спецтехники.