Грузовик, который провалился в открытый накануне фонтан возле станции метро "Арсенальная" успешно извлекли из образовавшегося "провала" с помощью спецтехники.

Фото процесса извлечения публикует в Facebook паблик dtp.kiev.ua

"Секретные фото тайной спасательной операции по извлечению провалившегося в фонтан грузовичка" - озаглавлен пост с подборкой фотографий.

Как сообщается, после случившегося, место происшествия сразу закрыли от посторонних глаз.

Затем на место прибыл автокран "МАЗ", который и спас автомобиль.

Фото: Грузовик провалился в фонтан возле станции метро Арсенальная в Киеве. Источник: dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве возле самой глубокой станции метро грузовик ушел под землю, продавив "сухой фонтан". Судя по снимкам, грузовик заехал на пешеходную зону. Машина выехала на территорию, где был установлен "сухой" фонтан. Под грузом авто плитка провалилась.

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что в результате ЧП было повреждено покрытие фонтана. Специалисты проверяют исправность других его частей. Автомобиль оградили баннерами рабочие. Кроме того, Кличко заявил, что инвестор восстановит фонтан до конца недели.

Ранее "Страна" сообщала, как в центре Житомира грузовик провалился под землю по самую кабину. Фото