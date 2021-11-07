В Сумской области произошло ДТП - пьяный водитель не справился с управлением и слетел с дороги на обочину, где перевернулся. Вследствие аварии на месте происшествия погиб один пассажир. Еще двое пассажиров и водитель автомобиля получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

По информации правоохранителей, около 21:00 в селе Нижнее Песчаное по улице Центральной, 29-летний водитель авто ГАЗ-53 не справился с управлением. В итоге мужчина выехал на обочину и перевернулся.

"В результате ДТП, от полученных телесных повреждений, погиб 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля. Еще двое пассажиров 14-ти и 15-летнего возраста и водитель получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что водитель находился за рулем под действием алкоголя. Сейчас полицейские задержали мужчину и открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Ранее "Страна" писала о том, что 4 ноября в Одессе автомобиль Opel сбил на пешеходном переходе двух человек: 15-летнюю девушку и 21-летнего парня. Девушка от полученных травм погибла. Водитель-виновник ДТП скрылся. Полиция объявила операцию "Перехват", но позже обнаружила машину. Поиск злоумышленника продолжается.

Кроме этого, 2 ноября погиб 57-летний мужчина при столкновении легкового автомобиля и маршрутки, которое произошло в Вишневом Киевской области во вторник, 2 ноября.