57-летний мужчина погиб при столкновении легкового автомобиля и маршрутки, которое произошло в Вишневом Киевской области во вторник, 2 ноября.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

"В полицию на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в городе Вишневое, на перекрестке улиц Киевской и Жулянской, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и маршрутного такси", - говорится в сообщении.

Как выяснили прибывшие на место аварии правоохранители, 57-летний водитель автомобиля Renault не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу и допустил столкновение с ним. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью - водитель легкового авто скончался в автомобиле скорой помощи.

Напомним, в Белой Церкви нетрезвый 20-летний патрульный устроил ДТП.

Ранее "Страна" писала о том, что в ночь на 1 ноября под Кропивницким столкнулись легковушка и грузовик, в результате аварии погибли трое детей и один взрослый.

Также мы сообщали, что через два дня после ДТП в Харькове в 500 метрах от места аварии девушка на "Инфинити" сбила насмерть пешехода.