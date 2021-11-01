В ночь с воскресенья на понедельник, 1 ноября, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, трое из которых - дети.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Авария произошла на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье", неподалеку от села Новошевченково Кропивницкого района области. Около 01:05 там столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека, среди них трое детей - 2005, 2009 и 2010 годов рождения.

По информации спасателей, для деблокирования тел погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Одессе 60-летний мужчина на Land Rover насмерть сбил женщину, которая в тот момент пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Сейчас инцидент расследует полиция, устанавливаются все детали происшествия.

Также мы сообщали о том, что недавно под Харьковом поезд сбил машину, которая пыталась проскочить через переезд. В результате столкновения пострадала водитель автомобиля. Женщину бригадой скорой помощи доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу.