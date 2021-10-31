В воскресенье, 31 октября, в Одессе 60-летний мужчина на Land Rover насмерть сбил женщину на проулке Ванной в Киевском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего водителя наехал на женщину 1940 г.р. когда та переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травма одесситка умерла на месте события", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел около 12 часов. По данному факту полиция начала расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководили транспортными средствами).

Напомним, в Киеве произошла авария с участием водителя службы такси Uklon. Как оказалось, мужчина был пьян и без водительских прав. Также в посте указаны обстоятельства аварии. По его словам, водитель на ровном месте перевернул машину и она влетела в столб.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на перекрестке улицы Маршала Малиновского и Оболонского проспекта произошло масштабное ДТП. По предварительным данным, водитель такси Uklon на автомобиле "Toyota" пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел и задел "Audi". В результате столкновения "Тойоту" отбросило в припаркованных три машины. По некоторым данным, пострадали пять авто.