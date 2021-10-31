В субботу, 30 октября, в Харьковской области поезд сбил машину. Женщина пыталась проскочить через железнодорожный переезд, сообщает пресс-служба правоохранителей.

"В результате столкновения пострадала водитель автомобиля. Женщину бригадой скорой помощи доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что инцидент произошел в 13:55 на улице Железнодорожная села Максимовка Богодуховского района.

"Женщина 1958 года, управляя автомобилем "Мицубиси Паджеро", не убедилась в безопасности проезда и выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора с включенной звуковой сигнализацией. В это время пассажирский поезд сообщением "Лисичанск-Ужгород", отправлявшийся со станции Максимовка, совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля", - рассказали в полиции.

Под Харьковом поезд сбил машину. Фото: Нацполиция

Из-за аварии произошла задержка движения поездов. Они прибывали с опозданием в приблизительно полтора часа. Начато расследование.

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно в поселке под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.

Также мы сообщали, что под Харьковом поезд протаранил микроавтобус, водитель которого пытался проскочить ж/д переезд.