Последствия аварии уже устраняют. Фото: uz.gov.ua

В среду, 27 октября, в Житомирской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. Из-за этого некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. В частности, состав №764 Одесса-Киев следует по измененному маршруту и задержится примерно на 4 часа. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

По информации компании, инцидент произошел в районе поселка Чернорудка Житомирской области. С рельсов сошли пустые вагоны грузового поезда. 

"Из-за схода с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда в Житомирской области некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. Так, поезд №764 Одесса-Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку — ориентировочно на 4 часа", - рассказали железнодорожники. 

Причины аварии сейчас устанавливают специалисты. Также на место для ликвидации ее последствий уже направили восстановительные поезда. 

Кроме того, в "Укрзализныце" обещают дополнительно сообщать о возможной задержке других поездов и приносят извинения за неудобства. 

Напомним, в конце августа в Запорожье в аварию попал грузовой поезд: несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

Также мы писали о том, что в конце сентября в  США из-за схода поезда с рельсов погибли 3 человека.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.