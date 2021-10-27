В среду, 27 октября, в Житомирской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. Из-за этого некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. В частности, состав №764 Одесса-Киев следует по измененному маршруту и задержится примерно на 4 часа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации компании, инцидент произошел в районе поселка Чернорудка Житомирской области. С рельсов сошли пустые вагоны грузового поезда.

"Из-за схода с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда в Житомирской области некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. Так, поезд №764 Одесса-Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку — ориентировочно на 4 часа", - рассказали железнодорожники.

Причины аварии сейчас устанавливают специалисты. Также на место для ликвидации ее последствий уже направили восстановительные поезда.

Кроме того, в "Укрзализныце" обещают дополнительно сообщать о возможной задержке других поездов и приносят извинения за неудобства.

Напомним, в конце августа в Запорожье в аварию попал грузовой поезд: несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

Также мы писали о том, что в конце сентября в США из-за схода поезда с рельсов погибли 3 человека.