В субботу вечером, 25 сентября, в США сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли три человека. Еще 50 получили травмы, передает The New York Times.

Инцидент произошел в Монтане, где восемь вагонов поезда Empire Builder. Ним. Ехало около 141 пассажира и 16 членов экипажа. Всего поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов.

"Компания сотрудничает с местными властями для перевозки пострадавших пассажиров и безопасной эвакуации всех остальных пассажиров", - говорится в сообщении.

В то же время офис шерифа подтверждает гибель трех человек. А координатор службы по чрезвычайным ситуациям Аманда Фрикел рассказала, что пострадали более 50 человек.

Известно, что всех пострадавших госпитализировали. Тех же, кто не пострадал, местные власти поселят в отели.

"Моей первой мыслью было, что мы сходим с рельсов, потому что, честно говоря, у меня было такое беспокойство. И я слышала похожие истории. Второй мыслью было то, что это безумие. Мы не сошли с рельсов. Типа, такого не бывает, - рассказала пассажирка поезда Меган Вандервест.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента было решено создать рабочую группу.

В США с рельсов сошел пассажирский поезд. Фото: Facebook

Напомним, на улице Старопортофранковской в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил человека.

Также "Страна" писала, что грузовой поезд в районе участка Васильков - Боярка сошел с рельсов. Из-за этого часть пассажирских поездов "Укрзализныци" опаздывает.