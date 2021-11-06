В ночь с пятницы на субботу, 6 ноября, в Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке - Ред.) произошел взрыв бензовоза, в результате которого погибли сотни людей.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Ночью в столичном Фритауне грузовик столкнулся с бензовозом, произошла утечка топлива. Местные жители подбежали к автомобилям, чтобы набрать бесплатного горючего. В этот момент произошёл сильный взрыв", - говорится в сообщении.

В то же время мэр города Фритауна Ивонн Аки-Савьерр рассказала, что погибли более 100 человек. Кроме того, повреждения получили десятки домов в округе. Больницы сейчас переполнены ранеными.

По данным других местных СМИ, число жертв может исчисляться несколькими сотнями.

Напомним, в афганском Кабуле возле крупного военного госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан недавно прогремело два взрыва. Первый был атакой террориста-смертника, который подорвался возле входа в здание. Речь идет о военном госпитале Сардар Дауд, крупнейшем военном госпитале страны. После атаки начались выстрелы. Согласно информации местных телеканалов, затем раздался еще один взрыв и в здание проникли смертники, завязалась перестрелка с талибами

Также "Страна" сообщала, что в Кабуле возле одной из мечетей произошел взрыв и вспыхнула перестрелка.