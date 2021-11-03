По состоянию на утро среды, 3 ноября, в Харьковской области продолжается горение остатков газового конденсата на месте взрыва, произошедшего 28 октября на заправке WOG.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

По информации спасателей, по состоянию на 07:00 на территории АЗС WOG в районе поселка Рай-Еленовка Холодногорского района из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата.

Таким образом, пожар продолжается уже седьмой день. На месте сегодня утром дежурят 4 спасатели и одна единица техники.

Напомним, рано утром в прошлый четверг, 28 октября, на трассе "Киев – Харьков - Довжанский" на АЗС произошел взрыв, после этого возник пожар, пламя перекинулось на два грузовика. Спустя час пожарные локализовали пожар на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. По информации WOG, взрыв и дальнейший пожар на АЗС произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции.

Также мы писали о том, как под Харьковом авто на большой скорости врезалось в газовую заправку.