В многоэтажке Днепра в ночь на 29 октября заживо сгорели два человека. Их тела были обнаружены во время тушения пожара. Сейчас устанавливается пол и личности погибших. Трагедия произошла на одиннадцатом этаже 16-этажки на улице Академика Янгеля. Горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщает региональная ГСЧС.

Сообщение о пожаре в Службу спасения "101" поступило 29 октября в 3:29. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что возгорание возникло в помещении кухни трехкомнатной квартиры. Огонь очень быстро распространился по всей территории квартиры.

Спасатели эвакуировали шестерых жильцов задымленных верхних этажей.

Пламя уничтожило вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен квартиры. Общая площадь пожара составила 45 кв. Локализовать огонь удалось 04:22, а ликвидировать пожар - в 04:35.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом при пожаре в частном доме погибли три человека.

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