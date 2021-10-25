В киевском Гидропарке в понедельник, 25 октября, произошел пожар. Горела деревянная баня у берега.

Об этом сообщили спасатели.

Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Дым пожара был виден из разных районов Киева.

По информации из ГСЧС Киева, 25 октября в 15:53 ​​в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре на острове Долобецком в Днепровском районе столицы.

На место происшествия были направлены пожарные 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что горит деревянная баня. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 16:25 пожар был локализован и в 16:50 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 11 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 12 на 13 октября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате погиб 80-летний мужчина. Инцидент произошел в доме по адресу проспект Науки, 18. По данным спасателей, возгорание возникло из-за стиральной машинки.

Также мы писали, что в результате пожара в Киеве погибли известный украинский ученый и его жена.