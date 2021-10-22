В пятницу, 22 октября, в России, в пороховом цеху под Рязанью, произошел масштабный пожар. Семь человек стали жертвами чрезвычайного происшествия, судьба еще девяти рабочих остается неизвестной.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным источника агентства, возгорание произошло в здании цеха в Шиловском районе, где производился и хранился порох. На месте пожара слышны взрывы.

В то же время, в МЧС России подтвердили сообщения о пожаре. "В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП "Эластик". Площадь пожара устанавливается", - сообщили спасатели.

При этом, по данным МЧС РФ, угрозы для населения нет.

В агентстве сначала рассказали о пяти погибших и 10 пропавших без вести. Однако через несколько минут РИА "Новости" сообщили, что в пожаре погибли семь человек погибли, а судьба еще девяти неизвестна. На месте работают эксперты.

Напомним, ночью 22 октября под Харьковом произошел пожар в частном доме. Погибли три человека.

Кроме того, мы сообщали о пожаре на Авдеевском коксохимическом заводе. К счастью, никто не пострадал.