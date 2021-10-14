Сегодня, 14 октября, в Киеве произошел пожар на территории института урологии в Шевченковском районе столицы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией огня, во время тушения было эвакуировано 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

Информация о пожаре в Шевченковском районе Киева, на улице Винниченко, 9а, поступила в 13:13. Оказалось, что возгорание произошло на крыше двухэтажного здания. При этом возникла опасность, что огонь распространится по всей крыше и перекинется на соседнее восьмиэтажное здание.

Во время тушения пожара эвакуировали пятнадцать человек, по предварительным данным, никто не пострадал. К 14:14 пожарным удалось локализировать возгорание на 500 квадратных метрах.

"Ликвидация пока продолжается. На месте задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киевской области из-за пожара в больнице пришлось эвакуировать 13 пациентов.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве во время масштабного пожара сгорели дом и три автомобиля.